В МВД не исключают, что Мельниченко могут снова арестовать

Как сообщает газета «Сегодня»,такое мнение выразил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

«Итальянские власти сочли нецелесообразным дальше держать Мельниченко в тюрьме, поскольку адвокат представил документы о предоставлении Николаю Соединенными Штатами политубежища и включении в программу защиты свидетелей» - отметил В.Полищук.

Он добавил, что Нацбюро Интерпола Италии сообщило украинским коллегам, что Н.Мельниченко выпускают из-под стражи, но процесс экстрадиции в Украину не приостанавливается. «Таким образом, его могут вновь арестовать, если будут найдены для этого юридические обоснования» - сказал В.Полищук.

В то же время, в Генеральной прокуратуре отмечают, что экстрадиционный арест продолжительностью 40 дней специально предусмотрен для решения процессуальных нюансов.

«Этот срок еще не истек, он заканчивается 12 сентября, и за оставшееся время все может измениться, как, собственно, и статус Мельниченко. Уголовное дело в Украине против него не прекращалось, и от уголовного преследования его никто не освобождал» - сказал изданию начальник Отдела по связям со СМИ Генпрокуратуры Юрий Бойченко.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2011 года Печерский райсуд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовного дела в отношении Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защите, оставив в силе решение Печерского райсуда.

Н.Мельниченко был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола, сразу после прибытия рейса из Вашингтона. Н.Мельниченко заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания он был доставлен в эмиграционную тюрьму.

6 августа суд Неаполя не смог принять окончательного решения относительно экстрадиции Н.Мельниченко, поскольку тот во время судебного заседания выразил категорический отказ от принудительного возвращения в Украину, объяснив это угрозой для своей жизни.

14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы Неаполя.