Владелица билборда с котом говорит, что заклеила его из-за «нецензурного слова»

Владелица билборда "с бабушкой и котом" в Днепродзержинске Елена Дзарасова опровергла информацию о своем пребывании в реанимации.

Об этом пишет Украинская правда.

В видеообращении, размещенном на сайте Youtube в субботу, Дзарасова назвала лживой соответствующую информацию автора бигборда Максима Голосного. "Официально заявляю, что я здорова, в реанимации меня никогда не было, тем более в последний период", - сказала она.

По словам Дзарасовой, никакое давление со стороны губернатора Днепропетровской области и местной власти на нее не оказывалось.

"По поводу того, что был заклеен борд - это мое сугубо личное решение, поскольку на нем нецензурное слово", - сказала владелица.

Как сообщалось, автор бигборда, кандидат в депутаты по одному из мажоритарных округов в минувшую среду заявил, что "директора РА" АПЕЛЬСИН "Наталью (владелицу бигборда) после телефонного разговора с высокопоставленным чиновником увезли в реанимацию".

Сам Голосной находится в розыске по обвинению в присвоении и растрате имущества Елизаветовского сельсовета Петриковского района.

Как ранее сообщалось, днепропетровський губернатор Александр Вилкул требовал снять бигборды, агитирующие против действующей власти, - в том числе и рекламный плакат с пенсионеркой и котом.