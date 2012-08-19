Владелица билборда с котом говорит, что заклеила его из-за «нецензурного слова»
Госпожа Дзарасова также опровергла информацию о своем пребывании в реанимации.
Владелица билборда "с бабушкой и котом" в Днепродзержинске Елена Дзарасова опровергла информацию о своем пребывании в реанимации.
Об этом пишет Украинская правда.
В видеообращении, размещенном на сайте Youtube в субботу, Дзарасова назвала лживой соответствующую информацию автора бигборда Максима Голосного. "Официально заявляю, что я здорова, в реанимации меня никогда не было, тем более в последний период", - сказала она.
По словам Дзарасовой, никакое давление со стороны губернатора Днепропетровской области и местной власти на нее не оказывалось.
"По поводу того, что был заклеен борд - это мое сугубо личное решение, поскольку на нем нецензурное слово", - сказала владелица.
Как сообщалось, автор бигборда, кандидат в депутаты по одному из мажоритарных округов в минувшую среду заявил, что "директора РА" АПЕЛЬСИН "Наталью (владелицу бигборда) после телефонного разговора с высокопоставленным чиновником увезли в реанимацию".
Сам Голосной находится в розыске по обвинению в присвоении и растрате имущества Елизаветовского сельсовета Петриковского района.
Как ранее сообщалось, днепропетровський губернатор Александр Вилкул требовал снять бигборды, агитирующие против действующей власти, - в том числе и рекламный плакат с пенсионеркой и котом.