Автор бил-борда "бабушка с котом" - в розыске, владелица - в реанимации

Как стало известно, на столь смелую рекламную акцию решился местный общественный деятель и оппозиционный председатель Елизаветовского сельского совета Максим Голосной, пишет Днепродзержинск.online.

Не найдя мотива для репрессий против опального головы сельрады, Голосного объявили во всеукраинский уголовный розыск, даже не предъявив ему обвинение.

Как удалось узнать у следователя по особо важным делам Демьянишина, дело может быть связано с прошлой деятельностью Голосного на посту главы Елизаветовского сельского совета.

Максим Голосной прокомментировал эту ситуацию следующим образом:

"Прежде всего хочу сказать, что директора РА «АПЕЛЬСИН» Наталью (владельца бил-борда) после вчерашнего телефонного разговора с высокопоставленным чиновником увезли в реанимацию. Со вчерашнего дня она официально на больничном – мне очень жаль, что так случилось. Но это реалии, которые сегодня имеют место: для этой власти нет моральных принципов, нет закона – убивай, калечь, запугивай, но достигай своей цели. 2 недели назад убили очень уважаемого мной человека, известного днепропетровского эколога Владимира Гончаренко. Он тоже имел неосторожность говорить правду, быть слишком публичным и принципиальным, и перешел дорогу бизнес-интересам криворожского клана. Не исключены покушения и на меня или моих коллег – приходится быть начеку", - заявил Голосной.

По его словам, его адвокат больше месяца не может прояснить оснований для объявления Голосного в розыск: в доступе к документам отказывают, обжаловать постановление нет возможности.

"Пример с нашим билбордом показателен. Вы посмотрите, у Партии Регионов – сотни плоскостей только в нашем городе, с которых она вещает о наступившей стабильности и благополучии. У нас – всего ОДИН, с которого мы хоть и с юмором, но говорим правду. И за него уже пострадали и подверглись опасности жизни нескольких человек! Посмотрите, какая реакция на единственный баннер – немедленно сорвать, заклеить, запугать!", - сказал автор скандального бил-борда.