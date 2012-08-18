Завтра в Украине - до +28°
13:31, 18 августа 2012Политика
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В Киевской области в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.
Тепло возвращается
Завтра в Украине без осадков, только днем в восточных областях, Крыму и Приазовье местами ожидаются небольшие дожди и грозы.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 11-16°, в южной части местами 18-22°, днем 23-28°.
В Киевской области в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.
Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 21-26°, в районе Бердянска 27°, в Днепре возле Киева 21°.
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