На Симоненко подали в суд

Об этом сообщил УНИАН сам В.Петровский.

Депутат облсовета просит суд признать высказывания П.Симоненко такими, которые унижают его честь и достоинство как гражданина Украины.

«В годы Второй мировой войны именно нацисты преследовали всех, кто выступал под желто-голубым флагом и трезубом. Они действовали как коммунисты - уничтожали мирное население, которое хотели своего государства. Поэтому сейчас действия коммунистического руководства являются продолжением преследования всего украинского», - убежден депутат.

Кроме того, В.Петровский обратился к председателю Службы безопасности Украины Игорю Калинину с депутатским обращением относительно проверки заявления о факте совершения лидером Коммунистической партии Украины П.Симоненко преступления, предусмотренного статьей 338 Уголовного кодекса Украины, – надругательство над государственными символами.

Как сообщал УНИАН, 9 августа на пресс-конференции в Харькове П.Симоненко высказал мнение, что государство не может существовать под символом, «с которым встречали Гитлера во время войны и под которым убивали невинных людей».

Он заявил, что Компартия предлагает на всенародном референдуме обсудить государственные герб и гимн Украины.

*** В соответствии со ст. 338 Уголовного кодекса Украины, публичное надругательство над государственными символами карается штрафом, арестом сроком до шести месяцев или лишением свободы сроком до трех лет.