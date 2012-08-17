Азаров говорит, что судьи на Олимпиаде забирали у нас победы из-за оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед украинскими олимпийцами.

«Конечно, та кампания, которую наши так называемые оппозиционеры развернули по дискредитации нашей страны, когда всякие там Немыри (заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря - УНИАН) ездили по зарубежным странам и рассказывали, какая Украина плохая. Конечно, это тоже не принесло нам плюсы, прямо скажем. Я одно понимаю: можно спорить с властью вот здесь, доказывать, что мы неправы, но поливать грязью свою страну за рубежом, на мой взгляд, это недостойно политика, это недостойно гражданина, недостойно патриота», - сказал Н.Азаров.

По мнению премьер-министра, этот фактор также повлиял на отношение судей к украинским спортсменам на Олимпиаде в Лондоне.