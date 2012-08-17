Защита Луценко обратится в Евросуд

Об этом сообщил адвокат экс-главы МВД Алексей Баганец в интервью УНИАН, которое он дал накануне сегодняшнего вынесения приговора Ю.Луценко. (УНИАН: сегодня, 17 августа, Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки при расследовании отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко. Ранее, 27 февраля 2012 года, Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий.)

В частности, у А.Баганца не было сомнений, что «суд вынесет обвинительный приговор. Дадут или два, или два с половиной года ограничения свободы, как просили прокуроры. А затем определят окончательную меру наказания. Потому что это преступление, за которое сегодня судят Луценко, совершено до вынесения приговора по первому делу (за якобы незаконное празднование Дня милиции). То есть в этой ситуации они будут составлять не приговоры, а будут составлять преступления. Окончательная мера наказания будет определяться путем поглощения меньшей меры наказания (той, которую они вынесут в пятницу по этому делу) большей (приговор, который был вынесен раньше), и будет определена окончательная мера наказания – четыре года лишения свободы. Для нас по сегодняшнему делу приговор не имеет никакого принципиального значения».

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По просьбе прокомментировать решение Евросуда по первому делу Ю.Луценко, А.Баганец отметил: «Решение Европейского суда является таким, которое констатирует нарушение права Луценко на свободу и личную неприкосновенность, то есть нарушение требований статьи шестой Европейской Конвенции по правам человека. И потому Евросуд признал, что Луценко был незаконно задержан, незаконно арестован и незаконно содержался под стражей. Такое решение Евросуда есть. Но если бы оно было вынесено до вступления в силу приговора Печерского районного суда, это было бы основанием для нас обратиться нам в Верховный Суд Украины с требованием пересмотреть решение судов, на основании которых Луценко брался под стражу и содержался под стражей. А поскольку такое решение к нам поступило, когда Луценко уже был приговорен к четырем годам лишения свободы, то оно уже не давало оснований к немедленному его применению с требованием освободить Юрия из-под стражи. Но именно это решение для нас было нужно, чтобы доказать: уже во время досудебного следствия по отношению к Луценко нарушены все права, а именно – право личной неприкосновенности и на свободу. И мы это используем при обращении в Высший специализированный суд с требованием закрыть дело в отношении Луценко и освободить его из-под стражи. Мы обратились в Высший специализированный суд по первому уголовному делу, по которому он был осужден».

«Но это - промежуточное решение Европейского суда. Для нас основной станет жалоба в Европейский суд о нарушении права Луценко на справедливый суд», - отметил адвокат.

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А.Баганец напомнил, что защита Ю.Луценко подала кассационную жалобу в Высший специализированный суд. «Через три месяца, приблизительно, она пройдет это рассмотрение. И тогда будут сделаны следующие шаги. В Евросуде сейчас находится еще одно заявление Луценко о том, что в отношении Луценко применялись пытки, нечеловеческое отношение, непредоставление надлежащей медицинской помощи. О таком нарушении права человека идет речь в статье 3 Конвенции о правах человека».

Далее, отметил адвокат, «когда у нас на руках уже будет решение Высшего специализированного суда, и если оно нас не будет удовлетворять, мы пойдем с иском в Европейский суд. Европейский суд может признать, что во время рассмотрения дела судом и вынесения приговора было нарушено право человека на справедливый суд. При наличии такого решения Европейского суда у нас появится стопроцентное основание обращаться в Верховный суд Украины с требованием пересмотреть все решения судов, которые выносились относительно Луценко. В том числе и приговоре, которым он приговорен к четырем годам лишения свободы».