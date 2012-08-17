Луценко пойдет по этапу
10:08, 17 августа 2012Политика
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Представители государственного обвинения считают, что после сегодняшнего приговора уже нет оснований содержать экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в следственном изоляторе и он будет этапирован в места лишения свободы.
Луценко переведут из СИЗО в тюрьму
Как передает корреспондент УНИАН, об этом по завершении судебного заседания заявил в комментарии журналистам прокурор Виктор Клименко.
«На сегодняшний день отпали основания содержать Луценко в СИЗО и он будет этапирован в заведение пенитенциарной службы», - сказал он.
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