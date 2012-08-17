Луценко пойдет по этапу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по завершении судебного заседания заявил в комментарии журналистам прокурор Виктор Клименко.

«На сегодняшний день отпали основания содержать Луценко в СИЗО и он будет этапирован в заведение пенитенциарной службы», - сказал он.