Луценко пойдет по этапу

10:08, 17 августа 2012
Политика
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Представители государственного обвинения считают, что после сегодняшнего приговора уже нет оснований содержать экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в следственном изоляторе и он будет этапирован в места лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по завершении судебного заседания заявил в комментарии журналистам прокурор Виктор Клименко.

«На сегодняшний день отпали основания содержать Луценко в СИЗО и он будет этапирован в заведение пенитенциарной службы», - сказал он.

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