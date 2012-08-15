Оппозиция собирается жаловаться на ЦИК Евросуду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель «Батькивщины» в ЦИК Руслан Князевич после заседания Высшего административного суда.

Р.Князевич отметил, что постановление ВАСУ, которым оставлено в силе решение ЦИК об отказе в регистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, было ожидаемым.

«Очевидно, что какое-то решение было заготовлено, и ничего нового ждать не приходится», - сказал он.

Р.Князевич сказал, что «Батькивщина» исчерпала возможности для обжалования решения ЦИК в украинских судах. «Поэтому в дальнейшем мы будем обращаться в международные судебные институты», - сказал Р.Князевич, уточнив, что речь идет о Европейском суде по правам человека.

В то же время он отметил, что такое решение оппозиция будет принимать позже.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты по списку «Батькивщины» экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко.

Как отметил член ЦИК Александр Шелестов, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссия выявила обстоятельства, которые лишают Ю.Тимошенко и Ю.Луценко права баллотироваться в народные депутаты и быть включенными в список «Батькивщины» под номерами 1 и 5 соответственно.

11 августа Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Объединенной оппозиции в ЦИК на отказ зарегистрировать Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в депутаты.

Суд мотивировал свое решение тем, что законодательство не разрешает регистрацию кандидатами в народные депутаты лиц, которые имеют на время регистрации непогашенную судимость.

13 августа объединенная оппозиция обжаловала в Высшем админсуде решение Киевского апелляционного админсуда.