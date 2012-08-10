БЮТ требует созвать внеочередную сессию Киевсовета

Как сообщает Главное.com, фракция предлагает принять решения, которые не позволят на территории Киева вступить в силу языковому закону, а также выразить недоверие Президенту Украины Виктору Януковичу как должностному лицу, которое своей подписью взяло ответственность за преступление против украинского народа, и обратиться к новому парламентскому большинству относительно импичмента.

По словам председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяны Мелиховой, «киевляне возмущены тем, что Президент подписал этот позорный для Украины языковой закон. Поэтому киевская община через свой представительский орган – Киевсовет - хочет «перекрыть кислород» языковому закону».

Фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете выразила надежду, что Киев как столица станет флагманом в борьбе с антиукраинским законом.

«Киевляне легко владеют и украинским, и русским языком. Но мы осознаем, что украинский язык, культура, история - это титульная страница нашего государства. Разрушать ее значит покушаться на убийство самой Украины. Поскольку киевляне уже стали свидетелями наступления и на украинскую историю, и на культуру, и на язык, сомнений в том, что В.Янукович хочет уничтожить государство, не возникает. Поэтому, борясь за язык, мы боремся за Украинское государство», - заявила Т.Мелихова.

Она выразила надежду, что киевляне сделают все возможное, чтобы на ближайших выборах поддержать Объединенную оппозицию, одним из пунктов предвыборной программы которой является обещание отменить этот дискриминационный для украинского языка закон.

Т.Мелихова подчеркнула, что если секретарь Киевсовета не созовет внеочередное заседание Киевсовета, а депутаты не примут инициированные БЮТом вопросы, это станет дополнительным основанием требовать роспуска Киевсовета, а киевлянам - выразить свое отношение к Г.Гереге с помощью голосования на выборах в Верховную Раду Украины.