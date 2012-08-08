Жулинский: другого выхода нет, как кардинально изменить языковый закон

Об этом сказал председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, литературовед Николай Жулинский после завершения встречи главы государства с представителями научной и творческой интеллигенции в Крыму, сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Президент Украины сказал, что его тревожит состояние украинского языка как государственного языка в Украине, и поэтому у него есть серьезные замечания к тому закону об основах государственной языковой политики, который приняла Верховная Рада», - сказал Н.Жулинский.

По его словам, предложения главы государства по совершенствованию закона направлены прежде всего на усиление роли украинского языка.

«Есть рабочая группа, которая будет работать над предложениями по совершенствованию этого закона. Я вижу, что другого выхода нет, как подать такие предложения, которые бы изменили кардинально положения этого закона», - отметил Н.Жулинский.

«Я думаю, что можно этого достичь, и вижу, что Президент намерен это поддержать. Он готов встречаться с руководителями фракций, сам работать с рабочей группой и предлагать выработку коллективного решения», - добавил он.