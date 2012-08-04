Янукович уволил высокопоставленного чиновника

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 468/2012 освободил Игоря Круглика от должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Соответствующий документ размещен на официальном сайте главы государства. Причины освобождения И.Круглика с должности в документе не указываются.

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