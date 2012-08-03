Центризбирком зарегистрировал списки коммунистов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты, включенных в список Коммунистической партии Украины в общегосударственном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял ЦИК на своем сегодняшнем заседании.

Всего в избирательный список КПУ входит 214 кандидатов.

Также ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты от Коммунистической партии Украины, выдвинутых ею в одномандатных избирательных округах.

Всего - 225 кандидатов от КПУ в одномандатных округах.