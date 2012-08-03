Центризбирком зарегистрировал списки коммунистов
17:59, 03 августа 2012Политика
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ЦИК зарегистрировал кандидатов в народные депутаты, включенных в списки КПУ.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты, включенных в список Коммунистической партии Украины в общегосударственном избирательном округе.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял ЦИК на своем сегодняшнем заседании.
Всего в избирательный список КПУ входит 214 кандидатов.
Также ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты от Коммунистической партии Украины, выдвинутых ею в одномандатных избирательных округах.
Всего - 225 кандидатов от КПУ в одномандатных округах.
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