В ЦИК говорят, что решение Евросуда по политзаключенным им не указ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил член ЦИК Михаил Охендовский, отвечая на вопрос, каким образом будет проходить регистрация лиц, если Европейский суд признал, что они осуждены по политическим мотивам.

“При принятии решений о регистрации кандидатов в народные депутаты Центральная избирательная комиссия руководствуется в первую очередь Конституцией Украины и Законом “О выборах народных депутатов Украины”. Насколько мне известно, решений Европейского суда по правам человека, которые касаются этого избирательного процесса, не существует, и в любом случае Конституция Украины на территории Украины имеет высшую юридическую силу”, - сказал М.Охендовский.

Он напомнил, что Конституция Украины запрещает лицу баллотироваться, если лицо имеет судимость по совершение преднамеренного преступления и если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

Как сообщал УНИАН, в избирательном списке Объединенной оппозиции в настоящее время есть осужденные Юлия Тимошенко и Юрий Луценко.

При этом один из лидеров Объединенной оппозиции Арсений Яценюк отметил, что «нет людей, которые бы могли помешать оппозиции зарегистрировать эти избирательные списки». По словам А.Яценюка, сегодня и Ю.Тимошенко, и Ю.Луценко имеют право принимать участие в выборах. Он напомнил, что относительно Ю.Луценко Европейский суд по правам человека признал его осуждение политически мотивированным. Кроме того, он отметил, что власть сегодня затягивает рассмотрение кассации по газовому делу Ю.Тимошенко, чтобы Европейский суд также не признал ее осуждение политически мотивированным.

Также первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов отметил, что нет юридических оснований для того, чтобы некоторые кандидаты не были зарегистрированы. «Нет таких оснований, чтобы вернуть нам списки. Все отвечает требованиям закона и Конституции», - сказал А.Турчинов.