Объединенная оппозиция подала в ЦИК списки своих кандидатов

Как передает корреспондент УНИАН, А.Яценюк в очередной раз высказал уверенность в победе оппозиции и в формировании именно демократического большинства в Верховной Раде.

Говоря о возможности возвращения Центризбиркомом списков оппозиции из-за того, что в них есть ныне осужденные Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, А.Яценюк подчеркнул, что нет людей, которые бы могли помешать оппозиции зарегистрировать эти избирательные списки. А.Яценюк отметил, что сегодня и Ю.Тимошенко, и Ю.Луценко имеют право принимать участие в выборах. Он напомнил, что в отношении Ю.Луценко Европейский суд по правам человека признал его осуждение политически мотивированным. Кроме того, он сказал, что власть сегодня затягивает рассмотрение кассации по газовому делу Ю.Тимошенко, чтобы Европейский суд также не признал ее осуждение политически мотивированным.

В свою очередь первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов отметил, что нет юридических оснований для того, чтобы некоторые кандидаты не были зарегистрированы. «Нет таких оснований, чтобы вернуть нам списки. Все отвечает требованиям закона и Конституции», - сказал А.Турчинов.

Вместе с тем перед ЦИК проходит ярмарка продовольственной и сельскохозяйственной продукции. Вокруг ЦИК стоит более трех десятков палаток с пищевыми продуктами, и таким образом не видно с проезжей части, что происходит во дворе ЦИК.