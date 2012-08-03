Защитник Тимошенко: видео в суде поставили еще до обращения прокурора

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

По его словам, этот тезис подтверждает установление в зале судебных заседаний мониторов для проведения видеоконференции еще до подачи прокурорами соответствующего ходатайства, а также опубликование в печати фотографий подготовленной к видеоконференции комнаты в ЦКБ «Укрзалізниці».

«Суд живет по своей программе, у суда есть свои задачи. Суд полностью согласовывает свои действия с прокуратурой, что подтверждается, например, ситуацией с наличием мониторов для видеосвязи. Прокурор еще не успел заявить ходатайство, а у нас уже на столах стояли мониторы для видеоконференции. Судья только-только заявил, что он собирается узнать, есть ли техническая возможность для проведения видеоконференции. В этот же день ЦКБ №5 дает фотографии комнаты, где уже все установлено, все проведено», - заметил С.Власенко.

По мнению защитника, суд не считается со словами немецких врачей экс-премьера, которые рекомендуют предоставить Ю.Тимошенко 8 недель покоя для обеспечения эффективной терапии.

«Это значит, что суду абсолютно безразлично, о чем говорят лечащие врачи. Так у нас проходят суды по Тимошенко. Конечно, суд ничего не интересует. Суд заинтересован выполнить ту команду, которую он получает. Получают они команду «фас» - они бегут, получают команду «фу» - они останавливаются», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение уголовного дела в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ на 14 августа. Председательствующий судья Константин Садовский принял такое решение учитывая отсутствие Ю.Тимошенко и ее защитника Евгении Тимошенко в зале судебных заседаний.

Судья также отложил рассмотрение ходатайства прокуроров о ведении видеоконференции во время этого судебного процесса. К.Садовский постановил выяснить возможность проведения такого мероприятия.

В свою очередь С.Власенко еще в судебном заседание зачитал заявление Ю.Тимошенко о ее отказе от участия в судебном заседании в режиме видеоконференции. Защитник подчеркнул, что действующее законодательство не предусматривает проведения видеоконференции во время судебного процесса по уголовному делу.