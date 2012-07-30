В Одесской области сожгли авто одной из лидеров оппозиции

Об этом УНИАН сообщила сама И.Золотарева, уточнив, что «автомобиль был сожжен на парковке возле дома, где она проживает».

Как утверждают свидетели, возле легковой машины «несколько минут ходил неизвестный парень. Раздался хлопок, после чего автомобиль загорелся».

Как отметила потерпевшая, «с места происшествия сотрудниками милиции изъята бутылка, в которой была горючая смесь».

Спасатели Измаильского райМЧС, которые тушили Kia Rio, также «направили следователю милиции Алене Башковой справку, в которой указывается, что, по предварительным данным, пожар возник вследствие поджога, а не самовозгорания автомобиля», - сообщила собеседница агентства.

Однако уголовное дело Измаильским ГОВД не возбуждено, отметила И.Золотарева.

«Следователь сообщила, что сгоревший автомобиль находится как вещественное доказательство на охраняемой площадке милиции. Нужно дождаться официального заключения эксперта Управления МЧС Украины в Одесской области, на основании которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела».

По мнению И.Золотаревой, которая возглавляет в Измаильском районе акцию «Украина против Януковича», поджог «совершен в связи с ее политической деятельностью и является своеобразным предупреждением преступников сотрудникам предвыборного штаба Объединенной оппозиции».

«Ведь у меня нет каких-то личных врагов, - сказала она. - Нет ни перед кем долгов. Поэтому, откровенно говоря, для меня подобные разборки - нечто невероятное. На ум приходит только одна причина – такова бандитская «ответка» за мою работу в избирательном штабе Объединенной оппозиции, за руководство акцией «Украина против Януковича».

По словам И.Золотаревой, ранее ей угрожали по телефону.

«Меня выслеживали, были какие-то угрозы по телефону, но всерьез я это все не воспринимала. Сейчас понимаю, что мне грозит серьезная опасность, страшно оставаться дома. И я, честно говоря, не знаю, чего ждать в дальнейшем, с учетом демонстративного сожжения личного автомобиля уже на старте предвыборной парламентской кампании», - отметила И.Золотарева.