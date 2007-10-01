Уточненные данные экзит-пола Социозмерения

На досрочных парламентских выборах по уточненным данным экзит-пола, которые обнародовал "Социозмерение 2007", Партия регионов получила 33,9% голосов, Блок Юлии Тимошенко - 32,5%, "Наша Украина – Народная самооборона" - 14,7%.

Коммунистическая партия получила - 4,4%, Блок Литвина - 4%

Трехпроцентный барьер не преодолела Соцпартия - 2,4%. Против всех проголосовали 2,8%.

"Экзит-пол "Социозмерение 2007" провели Центр социологических и политологических исследований "Социозмерение", Международный институт демократий и Институт социальных технологий по заказу международной общественной организации "Четвертая Волна".