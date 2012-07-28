Эксперты ВР спрашивают, что плохого в свободной торговле с Россией

Однако считает, что документ может быть ратифицирован ВР в существующей редакции.

Об этом говорится в выводах управления, размещенных на сайте ВР.

«В финансово-экономическом обосновании к проекту речь идет о позитивных последствиях для экономики Украины, с чем можно согласиться. В то же время, отсутствует информация относительно возможных негативных последствий после ратификации Украиной Договора о зоне свободной торговли для национальной экономики (в частности, ее производственного сектора), взаимоотношений с третьими странами и возможных путей избежания этих негативных последствий или их нейтрализации… Учитывая членство Украины в ВТО, трудно представить себе, что присоединение к Договору о зоне свободной торговли не несет никаких негативных последствий», - говорится в заключении.

Также эксперты отмечают, что в дополнительном разъяснении нуждается положение статьи 21 Договора, которая не предусматривает оговорок к документу.

«По нашему мнению, в этом случае необходимо также предоставить для рассмотрения аналитические материалы относительно возможных негативных социально-экономических последствий для Украины после ратификации Договора о зоне свободной торговли», - отмечают эксперты ВР.

Вместе с этим, управление делает вывод, что «Договор о зоне свободной торговли может быть ратифицирован».

Как сообщал УНИАН, согласно финансово-экономическому обоснованию принятия Закона Украины "О ратификации Договора о зоне свободной торговли" (№ 0266), внесенного в ВР Президентом Украины, действие ЗСТ СНГ может привести к росту номинального валового внутреннего продукта Украины почти на 37,5 млрд грн (реального - 2,5%), доходов Государственного бюджета - почти на 9,4 млрд грн в год.