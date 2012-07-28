Молодые люди в масках пикетировали офис ПР в Ивано-Франковске

Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди в масках Гая Фокса (маска также известна как маска Анонимуса или Маска V - один из ключевых символов протеста и борьбы против действий власти на Западе, негативных с точки зрения народа – УНИАН) пришли под стены офиса Партии регионов.

Активисты пытались разместить на фасаде офиса городской организации ПР плакат «Офіс зрадників інтересів України». Однако это им не удалось сделать. Вместо этого, положили его на мостовую у входа в помещение. Также молодежь подписала обращение к парламентариям с призывом не допустить нарушения прав украинцев и исправить свою ошибку.

По словам организаторов акции, их протест является частью Всеукраинской предупредительной акции, инициированной Всеукраинским гражданским движением «Украинский Дом», который создан бывшими участниками голодовки и общественными активистами из всей страны.

«Пикет направлен на то, чтобы дать понять и Президенту и депутатам Верховной Рады, протянувшим данный закон, одну истину: проблема с языками в Украине является надуманной. Русский язык не нуждается в защите. Нужно четко осознать, что данный закон ослабляет позиции украинского языка, а это, в свою очередь, ставит под угрозу нашу самобытность и национальную идентификацию», - сказал один из участников молодежной инициативы «Украинский Дом. Ивано-Франковск» Николай Гавриляк.

«К акции приобщаются молодые люди через интернет, - добавил М.Гавриляк. - Есть надежда, что, наконец, люди начнут протестовать не только в социальных сетях, но и в реальной жизни».

К пикетчикам вышли заместитель председателя областной организации Партии регионов, депутат Ивано-Франковского городского совета Богдан Федькив и председатель городской организации ПР Игорь Дутка, которые пообещали передать обращение молодых людей народным депутатам Украины от Ивано-Франковской области и руководителей партии во время съезда в Киеве 30 июля.

«Такая акция является нормальным явлением, ведь граждане имеют полное право выражать свою точку зрения по поводу происходящего в государстве, - отметил Б.Федькив. - Это значит, что в Украине есть демократия, пока эти люди имеют возможность свободно ходить по улицам и выражать свое мнение». Он порекомендовал молодежи снять маски и не бояться показывать лица, отстаивая свои взгляды.