Гриценко: есть сомнения в оппозиционности Кличко

Он объяснил, что переговоры с партией «УДАР» Виталия Кличко не были успешными, потому что «возникают вопросы к его оппозиционности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Гриценко заявил во время пресс-конференции во Львове.

«Партия «Гражданская позиция», взвесив все, вошла в Объединенную оппозицию «Батькивщина». Мы объединились с политическими партиями, которые действительно являются оппозиционными, которые демонстрируют свою решительность к действиям и в парламенте, и на улице, а не с теми, кто с экранов или сити-лайтов рассказывают о своей альтернативности и стоят в стороне от человеческих проблем», - заявил А.Гриценко.

Он отметил, что «сегодня есть много вопросов к партии «УДАР» и Виталию Кличко».

«Я хотел бы услышать, почему Иван Плачков, человек, который проводил переговоры за спиной правительства, в котором были Гриценко, Яценюк, Тарасюк, Кириленко, Пинзеник, сдал интересы нашей страны – подписал контракт с «РосУкрЭнерго», впустил в страну «УкрГазЭнерго», которые взяли под контроль лучшие предприятия. Это национальная измена. Почему этот человек идет от Кличко? Плачков - член партии и политсовета партии Кличко. И, при согласии лидера партии, И.Плачков идет возглавлять компанию Ахметова “Киевэнерго”, против которой оппозиционные силы борются как против монополиста, который диктует киевлянам ценовую и другую политику”, - сказал А.Гриценко.

«Как объяснить то, что когда нужно было противостоять «Беркуту» возле «Украинского дома», В.Кличко раздавал автографы? Нет ответа на то, почему В.Кличко не стал рядом с нами на акциях протеста, когда подписывались Харьковские соглашения. Вот почему возникает вопрос к его оппозиционности. Поэтому «Гражданская позиция» объединилась с теми, кто действительно в оппозиции. Мы хорошо понимаем, что это билет на политическую войну, а не за должностями, и мы его берем», - заявил А.Гриценко.