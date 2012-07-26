Власть предупреждают, что под Киево-Печерской Лаврой будут «гонять попов»

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении НКН.

По словам А.Ковалева, стало известно, что члены одной из созданных недавно партий афганцев «пытаются организовать ветеранов Киева, агитируя их идти к Лавре (цитирую дословно) «гонять попов».

Он отметил, что эта акция имеет такие цели: «Первое, пытаться взять под контроль храм Воскресения Господнего, отстранив от служения епископа Феодосия с тем, чтобы самостоятельно контролировать денежные поступления храма. Второе, она имеет целью дискредитировать военно-гражданское движение “Никто, кроме нас” и именно понятие “ветеран-афганец”, которое давно уже имеет позитивное восприятие в обществе».

Поэтому НКН обращается к Президенту Украины, премьер-министру Украины и руководителям силовых структур с призывом не допустить беспорядков возле Киево-Печерской лавры.

Также А.Ковалев просит членов ветеранских организаций не принимать участия в этих акциях, не чернить доброе имя ветеранов-афганцев, не присоединяться к гонению на церковнослужителей.

Со своей стороны, представители НКН еще раз выражают «свое доверие и уважение настоятелю храма Воскресения Господнего, владыке Феодосию. Его проповеди на наших акциях всегда были проповедями мира и любви. Мы выражаем ему свое уважение и всячески отмежевываемся от действий, устроенных группой неадекватных лиц».

Как сообщал УНИАН, 24 июля настоятель и председатель совета прихожан храма Воскресения Господнего, епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Феодосий сообщил, что вооруженные люди зашли в помещение храма, закрыли все калитки и пытаются установить контроль над храмными помещениями. Он считает, что этот рейдерский захват организован руководством одной из афганских организаций. Он сообщил, что это уже вторая попытка этой организации захватить церковь и установить контроль над общиной и храмными помещениями.

В то же время, в Киевском главке милиции опровергли информацию о захвате неизвестными лицами храма Воскресения Господнего. Наряд милиции, который выехал к храму, находящемуся в Печерском районе столицы, не обнаружил никаких нарушений общественного порядка. «Действительно, в помещении храма находилась группа лиц, но вели себя они мирно», - отметили в милиции.

Глава Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня прибыл в Украину с трехдневным визитом.

Приезд Патриарха приурочен к 20-летию предстоятельского служения главы Украинской православной церкви Московского патриархата, Митрополита Киевского и всей Украины Владимира и ко Дню крещения Киевской Руси.

В День крещения Руси, в день святого равноапостольного князя Владимира, 28 июля, запланирована божественная литургия на площади перед Успенским собором в Киево-Печерской лавре при участии митрополита Владимира и патриарха Кирилла.