«Свобода» требует прекратить принудительную русификацию школ в Одессе

Об этом идет речь в заявлении облорганизации ВО «Свобода», текст которого передан агентству УНИАН.

Авторы заявления требуют «принять меры для недопущения нарушения прав одесситов на обучение детей на украинском языке и возобновления работы украиноязычных школ», и приводят факты давления городской власти на педагогов, которых побуждают к «принудительному переводу школ на русский язык обучения».

Как отмечается в заявлении, 19 июля на открытом заседании комиссии Одесского городского совета ряд депутатов заявили, что «в некоторых школах города, в частности, в школах № 53 и № 69, не создаются русскоязычные классы якобы из-за сопротивления администраций этих школ. Хотя, на самом деле, как оказалось, из-за недостаточного количества детей, желающих учиться на русском языке».

Невзирая на это, говорится в заявлении, со стороны этих депутатов звучали угрозы о наложении дисциплинарных взысканий на руководителей школ (вплоть до увольнения с должности) за якобы умышленное противодействие созданию русскоязычных классов, хотя управление образования городского совета и представители школ опровергли информацию о таком противодействии со стороны персонала школ, объяснив свою «пассивность в организации русскоязычных первых классов недостатком детей, желающих учиться на русском языке».

По словам пресс-секретаря одесской «Свободы» Василия Сидорака, «при проверке выяснилось, что, в частности, в школе № 53 «при предварительном комплектовании классов, которое проходило в апреле, было предусмотрено создание российского класса. Однако 60 родителей из 68 выбрали для своих детей украинский язык обучения, пять – русский, а трое не определились. Между тем, создать класс можно при наличии не меньше 15 первоклассников. Поэтому, не из-за противодействия педагогов, а из-за нежелания родителей отдавать детей в русские классы срываются планы одесских депутатов-украинофобов».

В заявлении ВО «Свобода» отмечается, что нередко «русификация в Одессе происходит вопреки воле родителей и детей, которые желают учить украинский язык, а также вопреки требованиям законов Украины «Об образовании» и «О языках».

Именно этими факторами объясняют авторы документа свежие официальные данные городского управления образования, которые приводились на заседании депутатской комиссии: «на протяжении последнего года общее количество украиноязычных школ в Одессе сократилось с 60% до 33%».

Учитывая эти и подобные факты одесская «Свобода» начала кампанию по защите украиноязычного образования в городе, подав иск об отмене незаконных решений Одесского городского совета о переводе школ на русский язык обучения.

Все факты нарушений языковых прав граждан авторы заявления намереваются публиковать, а родителей первоклассников призывают «не поддаваться противозаконному давлению со стороны городской власти и сообщать о произволе по "горячему" телефону.