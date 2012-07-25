В Партии регионов признают, что Тимошенко и Луценко могут попасть в Раду

Об этом пишет сегодня "Коммерсантъ-Украина".

"Если тем или иным способом освобождается мажоритарный округ, например депутат слагает полномочия, тогда в нем проводятся новые выборы. Но сделать это можно только в течение четырех лет",— заявил первый заместитель главы парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности регионал Владимир Олийнык, комментируя утверждение оппозиции о существовании такого шанса.

"Думаю, что все это просто разговоры. Пока Юлия Тимошенко и Юрий Луценко находятся в местах лишения свободы, нормы закона о выборах народных депутатов.на них не распространяются,— отметил заместитель комитета Верховной рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александр Черноморов (Партия регионов).— Однако если они каким-то образом и освободятся и с них будет снята судимость, об участии в выборах действительно можно будет говорить".

Как сообщал УНИАН, вчера первый заместитель главы парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей Соболев заявил: "Если Юлия Тимошенко и Юрий Луценко не смогут зарегистрироваться по партийным спискам, то на протяжении последующих четырех лет можно будет провести внеочередные выборы в любом мажоритарном округе",— пояснил он.