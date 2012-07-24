Соболев: у Тимошенко и Луценко есть шанс стать нардепами даже после выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске заявил заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде Сергей Соболев.

По его словам, власть прилагает все усилия, чтобы затянуть процесс рассмотрения в судах уголовных дел в отношении бывших премьер-министра и министра внутренних дел.

«Власть делает все, чтобы было невозможно зарегистрировать в отведенные законом сроки Тимошенко и Луценко по спискам политических партий», - отметил С.Соболев.

Он также подчеркнул, что новый закон о выборах является «капканом для существующей власти», потому что кроме избирательных списков предусматривает выборы в мажоритарных округах.

«Если Тимошенко и Луценко невозможно будет зарегистрировать по партийным спискам, то на протяжении четырех следующих лет можно провести внеочередные выборы в любом мажоритарном округе», - отметил С.Соболев.

Народный депутат выразил надежду, что Верховный Суд Украины примет позитивные решения по жалобам Ю.Тимошенко и Ю.Луценко после соответствующих решений Европейского суда по правам человека, то есть они будут освобождены.

Отвечая на вопросы журналистов, С.Соболев отметил, что родственники Ю.Тимошенко – дочь Евгения, муж Александр и ее тетя Антонина Ульяхина не будут баллотироваться в Верховную Раду на следующих выборах. По словам депутата, они четко заявили о своей позиции помогать партии «Батькивщина», однако не заниматься политической деятельностью.