Власенко рассказал, о чем Тимошенко говорила с Коксом
20:53, 23 июля 2012Политика
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Встреча бывшего президента Европарламента Пэта Кокса с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в харьковской больнице длилась почти три часа.
По словам Власенко, Кокс и Тимошенко обсудили политическую ситуацию в Украине
Как передает корреспондент УНИАН, автомобиль с П.Коксом в сопровождении автомобиля ГАИ выехал из территории медицинского учреждения в 16.45.
Евронаблюдатель по итогам встречи не дал комментарий журналистам.
В то же время защитник Ю.Тимошенко, народный депутаты Сергей Власенко, который присутствовал на этой встрече, отметил, что П.Кокс и Ю.Тимошенко обсудили политическую ситуацию в Украине и ход судебного процесса над экс-премьером.
Как сообщал УНИАН, П.Кокс вместе с бывшим Президентом Польши Александром Квасневским осуществляют от имени Европейского парламента мониторинг судебных заседаний по делу Ю.Тимошенко.
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