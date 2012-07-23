Власенко рассказал, о чем Тимошенко говорила с Коксом

Как передает корреспондент УНИАН, автомобиль с П.Коксом в сопровождении автомобиля ГАИ выехал из территории медицинского учреждения в 16.45.

Евронаблюдатель по итогам встречи не дал комментарий журналистам.

В то же время защитник Ю.Тимошенко, народный депутаты Сергей Власенко, который присутствовал на этой встрече, отметил, что П.Кокс и Ю.Тимошенко обсудили политическую ситуацию в Украине и ход судебного процесса над экс-премьером.

Как сообщал УНИАН, П.Кокс вместе с бывшим Президентом Польши Александром Квасневским осуществляют от имени Европейского парламента мониторинг судебных заседаний по делу Ю.Тимошенко.