Власенко рассказал, о чем Тимошенко говорила с Коксом

20:53, 23 июля 2012
Политика
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Встреча бывшего президента Европарламента Пэта Кокса с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в харьковской больнице длилась почти три часа.

По словам Власенко, Кокс и Тимошенко обсудили политическую ситуацию в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, автомобиль с П.Коксом в сопровождении автомобиля ГАИ выехал из территории медицинского учреждения в 16.45.

Евронаблюдатель по итогам встречи не дал комментарий журналистам.

В то же время защитник Ю.Тимошенко, народный депутаты Сергей Власенко, который присутствовал на этой встрече, отметил, что П.Кокс и Ю.Тимошенко обсудили политическую ситуацию в Украине и ход судебного процесса над экс-премьером.

Как сообщал УНИАН, П.Кокс вместе с бывшим Президентом Польши Александром Квасневским осуществляют от имени Европейского парламента мониторинг судебных заседаний по делу Ю.Тимошенко.

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