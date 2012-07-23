Украина направит в Крымск консервы и сахар

Об этом УНИАН сообщили в Государственном агентстве резерва Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, согласно распоряжению правительства и по поручению Президента Виктора Януковича, Госрезерв Украины привлечен к процессу предоставления гуманитарной помощи Российской Федерации для преодоления последствий наводнения в Краснодарском крае (г. Крымск). Уже подготовлен проект распоряжения об отпуске из запасов Госрезерва Украины 166 тыс. 656 консервов мясных «Мясо тушеное. Свинина» и 157,50 тонны сахара, проинформировали в Госрезерве.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 июля в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края в результате наводнения было затоплено 7,2 тысячи жилых домов. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.

По информации МЧС РФ, погибло не меньше 170 человек. Тысячи людей пострадали.