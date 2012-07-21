Янукович выразил благодарность лемкам

Как отмечается в приветствии, размещенном на официальном сайте главы государства, на протяжении 30 лет своего существования «Лемковская ватра» превратилась в величественный праздник украинства на территории Польши, стала весомым фактором сохранения и развития яркой и неповторимой лемковской культуры.

"Выражаю глубокую благодарность лемковской громаде за значительный вклад в укрепление украинско-польских добрососедских отношений и международного авторитета нашего государства", - отметил В.Янукович.