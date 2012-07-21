Янукович выразил благодарность лемкам
11:32, 21 июля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил участников и гостей XXX международного праздника лемковской культуры «Лемковская ватра».
|Янукович оценил усилия лемков
"Выражаю глубокую благодарность лемковской громаде за значительный вклад в укрепление украинско-польских добрососедских отношений и международного авторитета нашего государства", - отметил В.Янукович.
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