Янукович поручил проверить законность «наездов» на LB.ua и ТВі

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.Янукович выразил обеспокоенность последними событиями вокруг отечественных средств массовой информации, в том числе возбуждением уголовных дел относительно интернет-издания LB.ua и телеканала ТВі.

«Для демократического государства критически важно защитить свободу слова и не допустить давления на СМИ», - заявил В.Янукович.

Глава государства отметил, что проверки СМИ в предвыборный период негативно влияют на политическую ситуацию в стране.

«Плюрализм мнений в печати - это гарантия демократического волеизъявления на будущих выборах. Власть должна сделать все для того, чтобы защитить СМИ и права избирателей», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 18 июля прокуратура Киева сообщила о возбуждении уголовного дела по результатам проверки по заявлению народного депутата Владимира Ландика о нарушении тайны переписки государственного деятеля. Речь идет о публикации sms-переписки депутата на ресурсе LB.ua в ноябре 2011 года. В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, дело которого по обвинению в избиении девушки тогда рассматривалось в суде.

5 июля В.Ландик обратился к прокурору Печерского района Киева с просьбой прекратить уголовное преследование журналистов LB.ua. Но прокуратура все равно возбудила уголовное дело.

12 июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя телеканала ТВі Николая Княжицкого. Налоговые милиционеры обвиняют его в неуплате 3 млн грн в бюджет. Н.Княжицкий говорит, что суды по этому делу он уже выиграл, и что он все налоги оплатил. Налоговая милиция начала проверку документации телеканала, хотя председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко еще в апреле подписал приказ о моратории на проверки СМИ перед выборами.

Независимый медиа-профсоюз Украины и Национальный союз журналистов Украины обнародовали заявление, в котором требуют от Президента Украины Виктора Януковича как гаранта Конституции принять все меры к тому, чтобы давление на независимые СМИ в Украине прекратилось.

НМПУ и НСЖУ считают, что В.Янукович как глава государства должен стать на защиту LB.ua и ТВі. Иначе он лично будет нести всю ответственность за уничтожение независимых СМИ в Украине, подчеркивается в заявлении.