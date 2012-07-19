Подарки первоклассникам не считаются подкупом избирателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

«Подарки первоклассникам практически готовы. В этом году заинтересованность в частичном их финансировании проявили действующие народные депутаты Ефим Звягильский, Татьяна Бахтеева, Валентин Ландик», - сказал мэр.

Как объяснили в Донецкой областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины», ранее Донецкая городская организация Партии регионов рекомендовала высшим партийным органам выдвинуть на предстоящих парламентских выборах указанных лиц в мажоритарных округах Донецка: Е.Звягильского (избирательный округ №45, центр - Киевский район города Донецка), Т.Бахтееву (округ №42, центр - Ворошиловский район Донецка), В.Ландика (округ №43, центр - Ленинский район города Донецка).

Комментируя слова мэра по поводу подарков первоклассникам, координатор общественного наблюдения за выборами народных депутатов Украины в Донецкой области от ДОО КИУ в рамках общенациональной кампании Гражданской сети «Опора» Александр Клюжев заявил, что «у общественных наблюдателей возникают серьезные вопросы к морально-этической составляющей этой инициативы».

При этом он добавил: «Юридически здесь нарушений нет, поскольку косвенный подкуп избирателей может касаться лишь тех, кто имеет право голоса. Есть большой риск того, что праздник Первого звонка превратится в политическое событие, когда через собственных детей избиратели будут втянуты в агитационные мероприятия отдельных кандидатов».