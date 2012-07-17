Ландик говорит, что однопартийцы хотят «выкинуть» его из политики

Об этом В.Ландик заявил во время пресс-конференции на телеканале «ИРТА».

Как отмечает сайт Irtafax, на днях стало известно, что вероятным кандидатом от ПР по 108 округу, где баллотировался Ландик, стал Юрий Терников. Однако сам В.Ландик теряется в догадках, почему партия делает на него ставку. По последним данным, приведенным депутатом, средний рейтинг по округу у Ю.Терникова составляет около 11%, в то время как рейтинг В.Ландика - 21%.

«Когда меня спросили, на каком округе я хочу баллотироваться, я сказал так: куда люди выберут», - отметил В.Ландик.

По его словам, он знает о том, что может идти на выборы в качестве самовыдвиженца, так как участвовал в разработке закона о выборах.

«Люди говорят, что мы видим только вас депутатом на округе. Если они будут говорить это и дальше, я пойду на выборы», - уверяет политик.

Он также добавил, что события последнего года как нельзя лучше показывают, что попытки «выкинуть» его из политики однопартийцами все-таки предпринимаются. Как рассказал В.Ландик, по причине того, что он активно привлекает внимание общественности и СМИ к кричащим проблемам области в виде нелегальной добычи угля, разрухи в сельском хозяйстве и отсутствия правосудия, его не избрали делегатом прошедшей конференции Луганской областной организации и съезда Партии регионов.

«Все это идет от нашей дорогой власти. Она проводит совещания по нелегальной угледобыче, создает комиссии, планы прекращения разграбления недр. Но на самом деле она ничего не прекращает, а организовывает и «крышует» то, что нужно подавить», - подытожил В.Ландик.