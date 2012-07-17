Украинцам прекратили выдачу виз в Италию

Об этом сообщает Визовый центр Италии в Киеве.

«По распоряжению Консульства Италии из-за чрезмерного увеличения количества заявок запись и прием документов на получение туристической визы приостановлены», - говорится в сообщении.

Запись на представление документов на бизнес-визу возможна с 23 июля 2012 года.

Документы на все другие типы виз подаются на общих основаниях и по предварительной записи.