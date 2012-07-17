Украинцам прекратили выдачу виз в Италию
16:50, 17 июля 2012Политика
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Консульство Италии в Украине приостановило прием документов на получение туристических виз.
Бизнес-визы можно будет получить только после 23 июля
Об этом сообщает Визовый центр Италии в Киеве.
«По распоряжению Консульства Италии из-за чрезмерного увеличения количества заявок запись и прием документов на получение туристической визы приостановлены», - говорится в сообщении.
Запись на представление документов на бизнес-визу возможна с 23 июля 2012 года.
Документы на все другие типы виз подаются на общих основаниях и по предварительной записи.
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