Адвокат увидел, что Луценко полностью опроверг предъявленные ему обвинения

Защита считает, что экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко своими показаниями на сегодняшнем допросе в суде полностью опроверг обвинения в незаконном продолжении оперативных мероприятий в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Давыденко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам во время перерыва в судебном заседании заявил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

«Я считаю, что своими показаниями Юрий Витальевич полностью опроверг выдвинутые ему обвинения», - сказал он, заметив, в частности, что постановление, подписанное его подзащитным о продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении В.Давыденко находится в прямой причинно-следственной связи с разрешением суда на такие мероприятия.

Кроме того, адвокат отметил, что следствие по делу Ю.Луценко проводилось в неполной мере, исключительно с обвинительным уклоном, и поэтому сторона защиты на стадии дополнений в суде будет настаивать на приобщении и исследовании новых доказательств.