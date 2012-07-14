Милиция говорит, что оппозиционеры напрасно политизируют обыск в штабе

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области.

В частности, как объяснили в ССО, вчера, 12 июля, работники милиции проводили оперативно-следственные действия по расследованию уголовного дела, возбужденного прокуратурой 30 июня 2011 года по ст. 197-1 «Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство» и ст. 191 ч.5 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» УКУ.

Как говорится в сообщении, «фигуранты дела, имея отношение к разработке и изготовлению проектной документации на землю и строительство, своими действиями нанесли материальные убытки на сумму 739 тыс. грн. Эти дела были объединены в одно производство, а в декабре 2011 года переквалифицированы на ст.190 ч. 4 «Мошенничество» Уголовного кодекса».

Все это время, по данным милиции, продолжалось досудебное следствие для установления лиц, причастных к незаконным действиям, которое выяснило, что служебные лица предприятия, относительно деятельности которого были возбуждены уголовные дела, перечисляло полученные незаконным путем средства на безналичные счета фирмы, в офисах которой, согласно постановлению прокуратуры, должны были проходить оперативно-следственные действия по обнаружению доказательной базы относительно незаконной деятельности этой фирмы.

В то же время, как заявляют в УМВД, «пытаясь избежать ответственности за совершенные преступления, служебные лица предприятия решили заполитизировать ситуацию, и, путем искажения фактов и предоставления ложной информации, использовать ее в свою пользу».

В частности, отмечается в сообщении, когда работники Госслужбы по борьбе с экономической преступностью вместе с четырьмя следователями и понятыми прибыли для проведения следственных действий, выяснилось, что директор фирмы на своем рабочем месте отсутствует.

«Спустя некоторое время руководитель фирмы прибыл в офис, но не сам, а в сопровождении депутата Верховной Рады, депутатов облсовета, помощников депутатов и прессы. Открыто провоцируя работников милиции, они начали препятствовать работе следственно-оперативной группы и всячески мешали им выполнять свои служебные обязанности», - заявили в милиции, добавив, что, учитывая ситуацию, следователем по этому поводу был составлен соответствующий процессуальный документ, который приобщен к материалам уголовного дела, о чем проинформированы органы прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 12 июля заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заявил, что в Черкассах по постановлению прокурора города заблокировано помещение штаба объединенной оппозиции, в котором находится офис областной организации партии "Фронт Змін" и общественная приемная народного депутата Романа Ткача.

По данным областной организации ВО «Батькивщина», несколько правоохранителей зашли в штаб и предъявили работникам штаба постановление об обыске, подписанное черкасским районным прокурором Русланом Олийныком – сыном народного депутата-регионала Владимира Олийныка. Они закрыли оба входа на этаж, где находится штаб. В постановлении было указано, что милиция должна обыскать все помещение, которое принадлежит ОАО «Черкасагропроект», и изъять всю финансовую документацию, печати и электронные носители.

Как говорится в сообщении парторганизации ВО «Батькивщина», несмотря на то, штаб находится в 5-этажном здании, в котором офисы арендуют десятки предприятий и организаций, милиция пришла именно в штаб оппозиции.

Разблокировать штаб удалось народному депутату Андрею Шевченко, который в тот день находился с рабочей поездкой в Черкассах. Он через подвал попал в заблокированный штаб.