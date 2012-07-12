Азаров о предстоящих выборах: мы их обязательно выиграем

Перед Партией регионов стоит задача выиграть парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Николай Азаров, выступая перед делегатами 6-го съезда всеукраинской общественной организации «Молодые регионы».

«Перед нами стоит задача, и в целом перед Партией регионов, и перед «Молодыми регионами», выиграть выборы. И мы их обязательно выиграем», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что для обеспечения качественного развития экономики, прежде всего, ее высокотехнологичных отраслей, необходима стабильная власть.

Н.Азаров отметил, что правительство и Партия регионов делают все для того, чтобы дать возможность молодежи получить высокооплачиваемую работу и доступное жилье.

В частности, по словам премьера, Украина не потеряла свой интеллектуальный потенциал, например, значительная часть украинских IT-специалистов работают в Украине по заказам мировых компаний.