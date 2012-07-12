КПУ пообещала разобраться с Литвином «четко и принципиально»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил лидер КПУ, народный депутат Петр Симоненко.

«Если будет поставлен вопрос о том, чтобы рассмотреть его заявление (заявление В.Литвина об отставке), я соберу фракцию, соберу президиум ЦК партии, и мы посоветуемся для принятия политического решения. Но наше решение будет принципиальным и четким. То есть, двойственные решения мы никакие принимать не будем», - сказал он.

На уточняющий вопрос УНИАН, означает ли это, что фракция КПУ будет голосовать за отставку В.Литвина, П.Симоненко ответил: «Вы знаете, я Вам это расскажу, когда будет стоять этот вопрос в повестке дня. Я по секрету лично Вам расскажу, хорошо?».

При этом лидер КПУ подчеркнул, что «судьба спикера сегодня в его руках», но первый заместитель председателя ВР, член КПУ Адам Мартынюк поступил законно, поставив на голосование в Верховной Раде закон об основах государственной языковой политики.

«В повестку дня ВР законно был включен вопрос второго чтения закона о языках… Адам Иванович (Мартынюк) в соответствии с процедурой провел это решение. Есть определенная процедура регламента», - сказал П.Симоненко.