Томенко: одним из первых примем закон об импичменте

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он сказал, комментируя то, что КС не разрешил Верховной Раде вносить изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности Президента и судей.

Н.Томенко заметил, что, с одной стороны, это решение суда прогнозируемое, поскольку уже не в первый раз Конституционный суд действует в корпоративных интересах власти в целом и Президента в частности. «Определив, что депутатскую неприкосновенность можно ликвидировать, а неприкосновенность Президента и судей – нет, КС лишь подтвердил, что действует в интересах Президента», - отметил он.

По убеждению вице-спикера, аргументы относительно того, что ограничение неприкосновенности Президента вступает в противоречие с процедурой импичмента, выглядят неубедительно, поскольку Конституционный Суд никто не просил толковать процедуру импичмента. Он отметил, что реализация процедуры импичмента должна быть определена законом об импичменте, который будет одним из первых, который примет новое демократическое парламентское большинство.

Н.Томенко также напомнил, что процедура импичмента, как известно, начинается в случае совершения Президентом государственной измены или другого преступления. «Вместе с тем, ограничение неприкосновенности касается текущей деятельности Президента, и этим ограничением мы, как оппозиция, должны были бы ликвидировать средневековый характер обеспечения жизни и деятельности Президента: потому что скоро при проезде его кортежа будет блокироваться уже не пол-Киева, а пол-Украины», - добавил политик.

Относительно ограничения судейской неприкосновенности, то, по мнению Н.Томенко, объяснение КС о том, что отмена неприкосновенности судей может ограничить право на судебную защиту, гарантированную статьей 55 Конституции, мягко говоря, неубедительно. Он напомнил, что статья 55 также предусматривает, что в целом гражданин защищается судом. «Потому что, по логике вещей, такая трактовка означает, что народным депутатам, которым КС разрешил ликвидировать неприкосновенность, можно ограничить право на судебную защиту, а судьям – нет», - заметил он.

«Потому, если в общих чертах оценивать заключение Конституционного суда, можно констатировать, что он продолжает действовать не как единственный орган конституционной юрисдикции, а как Конституционный суд для Президента», - подытожил Н.Томенко.