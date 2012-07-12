Генпрокурор: кому-то очень хочется, чтобы Тимошенко болела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на брифинге.

По словам В.Пшонки, «кому-то очень хочется, чтобы Тимошенко болела, и никогда не начался судебный процесс». «Разве это правильно - затягивать судебный процесс? Лечение должно быть без конкретной даты завершения, что ли?», - спрашивает В.Пшонка.

«Мое мнение: то, что поставлен вопрос о состоянии здоровья экспертному учреждению, – это очень правильно», - заявил генпрокурор.

По его словам, «Тимошенко и те, кто рядом с ней, переживают и очень волнуются за вопросы, которые стоят перед экспертами».

«Если бы уважала закон Тимошенко и все, кто рядом с ней, – то уже начался бы судебный процесс», - добавил он.

***

Как сообщал УНИАН, 25 июня Киевский райсуд Харькова, который рассматривает дело ЕЭСУ, удовлетворил ходатайство прокуроров о назначении Ю.Тимошенко комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить, в частности, состояние здоровья экс-премьера, возможность ее участия в судебных заседаниях.

Суд обязал Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы провести соответствующую экспертизу состояния здоровья Ю.Тимошенко.

9 июля судмедэксперты попросили суд предоставить дополнительное время для подготовки комиссионного заключения относительно состояния здоровья Ю.Тимошенко из-за ее отказа от осмотра.

10 июля Киевский районный суд Харькова принял решение о перенесении на 23 июля заседания по рассмотрению дела Ю.Тимошенко относительно корпорации ЕЭСУ.

Председательствующий судья Константин Садовский принял такое решение ввиду невозможности слушания дела в отсутствие Ю.Тимошенко, а также ее защитников Андрея Кожемякина и Евгении Тимошенко.