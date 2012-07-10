Шкиль пояснил: оппозиция ушла от Украинского дома, чтобы сэкономить силы

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от БЮТ Андрей Шкиль.

«Мы четко задекларировали, что на данном этапе нужно сэкономить силы, потому что при любых обстоятельствах Партия регионов не остановится на достигнутом, они захотят доказать, что они в состоянии прижать Украину коленом к асфальту и протянуть через парламент не только языковой закон, а и заставить Литвина подписать все те законы, которые они под шумок протащили в парламенте. Собственно, для того, чтобы быть сильными нужно вовремя сэкономить, отдохнуть, для того, чтобы применить эту силу позднее, потому что она еще понадобится », - заявил Шкиль.