Бютовцы собираются дежурить под больницей Тимошенко до утра

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на народного депутата Андрея Кожемякина.

По его словам, фракция находится в больнице «с целью недопущения противоправных действий в отношении Юлии Тимошенко», в частности, ввиду того, что на завтра назначено заседание Киевского райсуда Харькова по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины».

А.Кожемякин отметил, что депутаты от оппозиции будут дежурить в больнице до утра.

Как сообщал УНИАН, 25 июня судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский до 10 июля объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

К.Садовский удовлетворил ходатайство прокуроров о назначении Ю.Тимошенко комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить состояние здоровья экс-премьера, возможность ее участия в судебных заседаниях, возможность воспринимать устную и письменную информацию и наличие противопоказаний для присутствия на судебных заседаниях.

28 июня защитник Сергей Власенко заявил, что Ю.Тимошенко отказалась от проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Сегодня, 9 июля, защитник экс-премьера сообщил, что в материалах уголовного дела против Ю.Тимошенко пока нет документов о проведении судмедэкспертизы состояния ее здоровья.

Судмедэксперты попросили суд предоставить им дополнительное время для подготовки комиссионного заключения о состоянии здоровья экс-премьера из-за ее отказа от освидетельствования.