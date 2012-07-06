Фракция «БЮТ-Батькивщина» в полном составе поедет на суд к Тимошенко

Об этом заявил на митинге в защиту украинского языка возле Украинского дома в Киеве один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Участники митинга передали аплодисментами приветствия лидеру оппозиции.

Также Н.Томенко призвал народных депутатов и активистов на местах «защищать тех, кто сегодня готов встать на защиту украинского языка, украинской государственности и добиться отставки Президента Януковича».

Он напомнил, что сегодня милиция применила силу к гражданам, которые проводили мирный митинг в Черкассах. «Мы должны защитить людей во всех уголках Украины и не позволить победить «гречкосіям»», - сказал он.

Н.Томенко призвал СМИ публиковать списки всех кандидатов в народные депутаты, которые раздают гречку и продуктовые пайки, «поскольку это будущие мародеры, которые будут грабить Украину».

Также, по его мнению, оппозиция должна приложить все усилия, чтобы Ю.Тимошенко и Юрий Луценко были освобождены и "стояли бок о бок рядом с другими лидерами оппозиционных сил".