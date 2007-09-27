Цушко на селекторном совещании призвал милицию голосовать за него

26 сентября министр внутренних дел Василий ЦУШКО, который сейчас находится в предвыборном отпуске, провел оперативное селекторное совещание сотрудников МВД, на котором дал “ценные указания голосовать за него”.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Львовского областного совета Николай ГОРЫНЬ, который также был приглашен на это совещание.

В частности, по словам Н.ГОРЫНЯ, В.ЦУШКО заявил, что “мы являемся скелетом государства. Государство Украина держится на системе МВД”, и пообещал подчиненным, что после выборов ничего не изменится и он останется на этом посту и в дальнейшем.

В.ЦУШКО призвал участников совещания проголосовать именно за него, “поскольку в такой способ они поддержат и себя”, - сообщил Н.ГОРЫНЬ.

Пресс-служба Львовского областного совета передала УНИАН стенограмму выступления министра В.ЦУШКО на селекторном совещании, которая была сделана Н.ГОРЫНЕМ.

В начале своего выступления, согласно, тексту сообщения, В.ЦУШКО поблагодарил личный состав сотрудников МВД за то, что “вы правильно действовали и в конце мая, и все эти месяцы, и в дальнейшем”. Он призвал подчиненных понять, что обстановка в стране и дальше будет зависеть от того, как будет работать система МВД: “Я еще раз повторяю, мы являемся скелетом Государства. Государство Украина держится на системе МВД”.

По словам В.ЦУШКО, “заявлено несколько "майданов", после выборов”. “Вы прекрасно понимаете, что различные политические силы, если не в их пользу, то объявят, что выборы сфальсифицированы. Потому обращаюсь к представителям комиссий, которые есть на селекторном совещании, прошу передать всем членам комиссий всех уровней, что "вожди" прячутся за мандаты своих представителей всех партий, а крайними будут члены комиссий. Есть оперативная информация о том, что члены комиссий, начиная с участковых, получают серьезные деньги, "отцы" их политических сил, а другие от других и попробуют некоторые сыграть на фальсификацию. Милиция будет заниматься заявлениями по поводу всего этого. И прошу: работники милиции, в выборы мы не можем вмешиваться, потому прошу придерживаться закона о выборах, документировать все нарушения. Документировать подкуп избирателей, и еще повторяю, еще раз повторяю о попытках фальсификации”, - заявил В.ЦУШКО.

Также он отметил, что “сценарий после выборов, это формы протеста. Второе, провокации с манипуляциями выборов с сценарием неподписания протоколов и т.д. Этот сценарий известен всем, в том числе и работникам милиции. Прошу определяйте все это и будьте готовы к этому. Прошу документировать это все”.

В.ЦУШКО призвал начальников милиции “быть готовыми к тому, что в Киеве, если будут такие массовые митинги, массовые майданы, то нам необходимо будет подтягивать силы из регионов, поскольку киевская милиция не сможет справиться с этими событиями”.

“Хотел бы, чтобы вы поняли, что произошло, в итоге, когда только начинались эти выборы, предупреждали всех, что пойдет инфляция, будут повышены цены на продукты питания, и это все вы видели. Потому соответствующим подразделениями заниматься уже сегодня, вчера и позавчера, вы должны были заниматься работой, этим вопросом, почему поднялись цены. Не только оперативная информация, и реальность показывает, почему поднялись цены, потому что идет просто - шантаж, теми кто имеет монопольное положение на рынке продуктов питания и курятины и масла и т.п. Вторая причина, потому что бросили большое количество "черных" денег и немало наличностью. Это нужно отслеживать, милиция, никто вам не давал отбоя, вы прикрываетесь тем, что идут выборы”, - сказал В.ЦУШКО.

Министр попросил сотрудников МВД: “Не смотрите на то, как тот "вол" постоянно врет, ничего не изменится после этих выборов. К чему я это говорю, потому, что я останусь министром и в дальнейшем, и смотрите, чтобы вам не было стыдно, что происходит, что будет происходить в МВД, и как вы себя вели”.

“Ведите себя так, как необходимо вести себя по закону о милиции, и будет очень комфортно в этих условиях. Никто вас не принуждал действовать за рамками закона, делайте все по Закону "О милиции" и все будет нормально перед собой и перед всеми”, - подчеркнул В.ЦУШКО.

Начальникам милиции областей В.ЦУШКО дал поручение: “Буквально после выборов подготовьте свои предложения, как нам справиться с тем, что, и сотрудникам центральных департаментов и заместителям, я вас прошу всех, подготовьтесь, как вносить этот вал статистики. Я встречался во многих наших управлениях, бывалых областях, статистика отвлекает людей от реальной работы. Кто-то думает, как написать и как отчитаться. Они должны вал статистической отчетности врезать так, чтобы люди могли заниматься своей работой. Поднимайте свои управления, и эту работу необходимо решить раз и навсегда”.

“И третий вопрос. Дайте нам свои предложения относительно изменения законодательства, там где нужно, там где темпы законодательной системы не дают нам работать. От этого будет зависеть, как будет дальше работать правоохранительная система, имеется в виду линия МВД, и как у нас здесь все будет приобщаться.

Следующее. Во время выборов войдите в контакт, обязательно с нашими смежниками по правоохранительной системе государства, имеется в виду со Службой безопасности, прокуратурой, и чтобы большинство и все, для того чтобы волеизъявление граждан было правильно подсчитано и чтобы никто не допустил никаких нарушений.

Ну и последнее. Вы все граждане, кроме того, что вы милиционеры. Посмотрите внимательно при всех агитациях.

У меня есть просьба: внимательно посмотрите, проанализируйте, у вас есть жизненный опыт и сделайте серьезный вывод и в итоге поддержите меня, и вы, это не агитация - поддержав меня, вы поддержите себя.

Прежде всего, думайте о себе, будущее системы МВД, куда ее будут использовать и как будут использовать”, - говорится в стенограмме тексте выступления В.ЦУШКО на селекторном совещании.