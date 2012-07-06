ОБСЕ может включить в годовую резолюцию положение об Украине

Проект соответствующей резолюции обнародован на официальном сайте ПА ОБСЕ, годовая сессия которой "ОБСЕ: регион изменений" проходит в Монако 5 - 9 июля.

В частности, депутат предлагает призвать Украину гарантировать функциональность, независимость и транспарентность судебных органов путем выполнения принятых в рамках ОБСЕ обязательств в области человеческого измерения, в частности, в отношении эффективного права на справедливый суд и соблюдения принципа равенства сторон при разбирательствах по уголовным делам, а также надлежащего обращения с осужденными.

При этом М.Мекаччи напоминает, что в регионе ОБСЕ не должно быть политических заключенных.

По его мнению, также необходимо, чтобы власть Украины "укрепила положение Омбудсмена и обеспечила пребывание на этой должности лица, имеющего соответствующий опыт в области прав человека".

М.Мекаччи настаивает на том, чтобы Украина разрешила вопросы верховенства закона, прав человека и демократии в соответствии с принятыми ею в рамках ОБСЕ обязательствами в области человеческого измерения до начала своего председательства в ОБСЕ в 2013 году.

"Страна, председательствующая в ОБСЕ, несет особую ответственность, поскольку должна подавать достойный пример в деле выполнения этих обязательств", - подчеркивает итальянский депутат.

Он заявляет о необходимости изменения уголовного законодательства и Конституции Украины, если это необходимо, во избежание проведения политически мотивированных судов и, в частности, пересмотра статей 364 и 365 Уголовного кодекса Украины в соответствии со стандартами Совета Европы, а также реформирования прокуратуры за счет передачи ее избыточных полномочий другим соответствующим учреждениям.

М.Мекаччи считает, что ПА ОБСЕ должна обратить особое внимание на необходимость обеспечения медицинской помощью бывших представителей правительства, которые сейчас находятся в тюрьме - Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и Валерия Иващенко.

При этом в проекте резолюции отмечается, что власть Украины должна обеспечить медобслуживание этих заключенных "без каких-либо предварительных условий, медицинское освидетельствование и, при необходимости, обеспечить лечение независимыми врачами за пределами тюрьмы".

Кроме того, по мнению итальянского депутата, власть Украины должна обеспечить доступ ОБСЕ, включая членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ, к Ю.Тимошенко и другим членам бывшего правительства, находящимся в тюрьме.