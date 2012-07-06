Янукович в Донецке послушает Кобзона и Ротару

В Донецке в Центре славянской культуры, открытом на базе Дворца культуры металлургов с утра ожидают приезда Президента Украины Виктора Януковича, который примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, Донецк украшен плакатами и баннерами с приветствиями Президенту, прибытие которого намечено на 12.00.

Вдоль дорог по всему центру города расставлены посты милиции и ГАИ. Перед входом в здание Центра славянской культуры уже с 10.00 играет прибывший из Киева Президентский духовой оркестр, к месту торжества съезжаются руководители городов и районов Донецкой области, священнослужители во главе с Митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом, начальники управлений Донецкой облгосадминистрации, директора крупных предприятий региона и др.

По информации пресс-службы Донецкой ОГА, В. Янукович в Донецке сначала пообщается на детской площадке в прилегающем к Центру парке «с мамами и детьми», а на торжестве в Центре вручит государственные награды в связи с юбилеем региона, торжественно погасит почтовую марку в честь этого события и посмотрит праздничный концерт.

В концерте примут участие приглашенные по этому случаю облгосадминистрацией София Ротару и Иосиф Кобзон.

Подход Президента к журналистам программой визита не предусмотрен.