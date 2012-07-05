Янукович утверждает, что благодаря Евро-2012 Украина обновилась

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в выступлении во время приема по случаю завершения футбольного праздника, сообщает пресс-служба главы государства.

«Украина обновилась: мы построили новые аэропорты, стадионы, дороги и другие составляющие инфраструктуры. Мы обновили общественный транспорт в городах, которые принимали европейский чемпионат», – отметил В.Янукович.

Глава государства также заметил, что аэропорты в ряде украинских городов теперь имеют современные взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты с большим взлетным весом, а новые аэровокзалы дали возможность увеличить количество пассажиров. Он, кроме того, напомнил, что было построено 2200 километров новых автомагистралей и отремонтировано почти 4000 километров дорог.

«Эта инфраструктура – наше национальное достояние. Это инвестиции в благосостояние нынешнего и следующих поколений», – заявил глава государства.

По его словам, проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года стало наилучшей международной презентацией Украины и Польши и придало новый импульс развитию туризма и инфраструктуры двух стран.

"Мир по-новому открыл для себя Украину. Мы доказали, что являемся надежными партнерами, гостеприимной страной", - подчеркнул глава государства. Он напомнил, что достойная организация Евро-2012 стала экзаменом для нашей страны, ведь два года назад наблюдалось значительное отставание от графика подготовки соответствующей инфраструктуры.

Тем не менее, отметил Президент, ситуацию удалось исправить - все предусмотренные соответствующей государственной программой объекты были готовы принимать болельщиков и участников турнира.

"Это – наша с вами общая большая победа. Футбол помог Украине почувствовать свою самодостаточность, неповторимость, стал средством утверждения национального духа, патриотизма", - резюмировал В.Янукович, поздравляя присутствующих с успешным проведением Евро-2012.

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Хочу поблагодарить нашу сборную, которая в непростых условиях проявила волю, характер и стремление побеждать», - сказал Глава государства.

Он выразил надежду, что украинская команда достойно пройдет отборочный турнир Чемпионата мира 2014 года.