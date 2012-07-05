«Батькивщина» начала открывать списки (первые 52 кандидата)

Объединенная оппозиция «Батькивщина» начинает открывать списки.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» начинает публиковать список претендентов на выдвижение кандидатами в народные депутаты Украины. Об этом сообщается на официальном сайте партии. В первой части - руководители региональных избирательных штабов Объединенной оппозиции «Батькивщина». 1. Аваков Арсен Борисович 2. Бондаренко Анатолий Васильевич 3. Бондарев Константин Анатольевич 4. Бурбаки Максим Юрьевич 5. Бурбаки Алексей Юрьевич 6. Веригина Ирина Константиновна 7. Головко Валерий Анатольевич 8. Грицюк Анатолий Петрович 9. Давтян Александр Саркисович 10. Деревляный Василий Тимофеевич 11. Забзалюк Роман Емельянович 12. Заставный Роман Иосифович 13. Зубко Геннадий Григорьевич 14. Илык Роман Романович 15. Кальченко Валерий Михайлович 16. Кеменяш Александр Михайлович 17. Кодола Александр Михайлович 18. Клочко Николай Алексеевич 19. Кравчук Василий Петрович 20. Крайний Валерий Григорьевич 21. Ксенжук Александр Степанович 22. Кубов Степан Иванович 23. Кудлаенко Сергей Владимирович 24. Лысенко Александр Николаевич 25. Лиски Игорь Иванович 26. Лунченко Валерий Валерьевич 27. Мельничук Андрей Анатольевич 28. Мериков Вадим Иванович 29. Николаенко Владимир Васильевич 30. Мунтян Иван Николаевич 31. Немировский Владимир Леонидович 32. Нерета Александр Николаевич 33. Одарченко Юрий Витальевич 34. Павелко Андрей Васильевич 35. Пашинский Сергей Владимирович 36. Петренко Вадим Михайлович 37. Пиза Александр Зиновьевич 38. Полковников Михаил Игоревич 39. Полочанинов Владимир Геннадьевич 40. Прокопчук Юрий Владимирович 41. Радковский Олег Владимирович 42. Романов Роман Анатольевич 43. Сенченко Андрей Виленович 44. Сидорчук Вадим Иванович 45. Старикова Наталья Владимировна 46. Табалов Андрей Александрович 47. Трындюк Юрий Григорьевич 48. Ульяхина Антонина Николаевна 49. Шкварилюк Владимир Васильевич 50. Шлемко Дмитрий Васильевич 51. Щербаковская Людмила Михайловна 52. Ярошенко Александр Александрович

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