Отставкой Литвина займутся завтра на Согласительном совете
В парламенте завтра состоится заседание Согласительного совета, на котором будет рассмотрено заявление Владимира Литвина о сложении полномочий председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер фракции Народной партии Игорь Шаров.
«Заявление было озвучено, потом оно было подано в письменной форме, и мы должны его рассмотреть, и завтра мы его рассмотрим», - сказал И.Шаров.
На вопрос журналистов, можно ли закрыть сессию парламента при отсутствии председателя Верховной Рады, И.Шаров ответил положительно.
«Регламент не предусматривает, что именно он (председатель ВР – УНИАН) должен закрывать сессию. Председатель имеет право», - сказал И.Шаров.
При этом он добавил, что сегодня состоялось совещание руководителей фракций со специалистами юридического управления парламента по этому вопросу, и все сошлись во мнении, что председатель на пленарном заседании также имеет право закрыть сессию Верховной Рады.
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Как сообщал УНИАН, утром 4 июля председатель ВР В.Литвин и вице-спикер Николай Томенко подали в отставку в связи с принятием языкового закона.
Сегодня и вчера пленарные заседания парламента проводил и проводит первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк.
Сегодня пресс-секретарь председателя ВР Виктория Шведова заявила, что В.Литвин находится в парламенте и работает.