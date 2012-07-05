Регионы могут собрать внеочередную сессию Рады в начале августа
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает проведения внеочередной сессии парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня на брифинге.
«Я не исключаю, что мы будем созывать внеочередную сессию, но это будет на 1-2 дня», - сказал он.
В то же время А.Ефремов добавил, что такая внеочередная сессия может состояться в конце июля – начала августа.
Как сообщал УНИАН, закрытие текущей сессии ВР запланировано на 12.00 6 июля.
Ефремов также сообщил, что фракция Партии регионов не обсуждает возможность избрания нового председателя Верховной Рады.
«Мы не обсуждаем никакую другую кандидатуру», - сказал А.Ефремов и добавил, что большинство в ВР делает все возможное для того, чтобы найти конструктив в отношениях с нынешним председателем парламента Владимиром Литвиным.
Он сказал, что никто не видел на бумажном носителе заявления В.Литвина об отставке. «Согласно информации, которая есть у секретариата, у них такого заявления также нет», - отметил А.Ефремов.