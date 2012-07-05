Регионы могут собрать внеочередную сессию Рады в начале августа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня на брифинге.

«Я не исключаю, что мы будем созывать внеочередную сессию, но это будет на 1-2 дня», - сказал он.

В то же время А.Ефремов добавил, что такая внеочередная сессия может состояться в конце июля – начала августа.

Как сообщал УНИАН, закрытие текущей сессии ВР запланировано на 12.00 6 июля.

Ефремов также сообщил, что фракция Партии регионов не обсуждает возможность избрания нового председателя Верховной Рады.

«Мы не обсуждаем никакую другую кандидатуру», - сказал А.Ефремов и добавил, что большинство в ВР делает все возможное для того, чтобы найти конструктив в отношениях с нынешним председателем парламента Владимиром Литвиным.

Он сказал, что никто не видел на бумажном носителе заявления В.Литвина об отставке. «Согласно информации, которая есть у секретариата, у них такого заявления также нет», - отметил А.Ефремов.