Литвин сбежал на больничный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил, выступая на митинге возле Украинского дома, народный депутат Юрий Одарченко.

Он напомнил, что в день принятия языкового закона 3 июля В.Литвин имел длительные переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Как считает Ю.Одарченко, заявление В.Литвина об отставке, которое он сделал утром 4 июля, является попыткой избежать ответственности, как за незаконное принятие языкового закона, так и за возможные нарушения во время будущих парламентских выборов.

«Все закончилось тем, что он (В.Литвин – УНИАН) находится на больничном, и закон пока еще не подписан», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов обратится в суд в случае, если председатель Верховной Рады Владимир Литвин не подпишет языковой закон.

По словам Ефремова, Конституция Украины, в частности ст. 94, четко определяет, что председатель ВР должен подписать закон перед тем, как он поступит Президенту.

«Каких-то норм, которые давали бы право спикеру парламента не подписывать закон, проголосованный в зале, просто нет. Правда, нет норм наказания за то, что спикер не подписывает это», - сказал А.Ефремов.

Он отметил, что если большинство принимает соответствующее решение, то один человек не должен мешать продвижению данного закона.

«В противном случае будут судебные процедуры. Одно из представлений будет сделано уже сегодня», - сказал А.Ефремов, добавив, что Партия регионов будет обращаться в разные судебные инстанции.