Ефремов не видит необходимости переголосовывать языковой закон
11:57, 05 июля 2012Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не видит необходимости в переголосовании закона о принципах государственной языковой политики.
Ефремов советует оппозиции искать голоса
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил журналистам, комментируя информацию о возможности переголосования данного закона.
«Нарушений никаких нет», - сказал А.Ефремов.
В то же время, добавил он, если оппозиция хочет переголосовать данный закон, то ей нужно собрать голоса.
«Если они имеют достаточное количество голосов, и это поддерживают депутаты, то это возможно. Если голосов не будет, то это невозможно», - сказал А.Ефремов.
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