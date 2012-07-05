Ефремов не видит необходимости переголосовывать языковой закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил журналистам, комментируя информацию о возможности переголосования данного закона.

«Нарушений никаких нет», - сказал А.Ефремов.

В то же время, добавил он, если оппозиция хочет переголосовать данный закон, то ей нужно собрать голоса.

«Если они имеют достаточное количество голосов, и это поддерживают депутаты, то это возможно. Если голосов не будет, то это невозможно», - сказал А.Ефремов.